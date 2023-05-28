Председатель СК РФ Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования избиения 17-летнего юноши в Барнауле

По данным следствия, компания из 15 человек избила 17-летнего юношу на улице Шукшина в Барнауле. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы. Правоохранительные органы устанавливают детали конфликта и участников драки.