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Председатель СК РФ Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования избиения 17-летнего юноши в Барнауле

Происшествия
Председатель СК РФ Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования избиения 17-летнего юноши в Барнауле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе проведения расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, компания из 15 человек избила 17-летнего юношу на улице Шукшина в Барнауле. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы. Правоохранительные органы устанавливают детали конфликта и участников драки.

Бастрыкин попросил руководителя СУ по Алтайскому краю Игоря Колесниченко предоставить полную информацию о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений группой лиц.

Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента с приставанием мигранта к девочкам в Юкках Ленинградской области.
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