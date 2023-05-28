СК по Республике Калмыкия начал проверку по факту обнаружения останков человека постсарматского периода

В осмотре места захоронения участвовали местные археологи. Они предполагают, что останки относятся к постсарматскому периоду — II век до нашей эры. По факту обнаружения предметов была организована процессуальная проверка. Для установления времени захоронения и причин смерти человека будет назначена специальная экспертиза.