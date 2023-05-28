СК по Республике Калмыкия начал проверку по факту обнаружения останков человека постсарматского периода

Сотрудники Следственного комитета по Республике Калмыкия проверят человеческие останки, найденные в Черноземельском районе. Предположительно, они могут датироваться II веком до нашей эры и относиться к постсарматскому периоду, говорится на сайте ведомства.
Правоохранители узнали о находке из социальных сетей, после чего на место обнаружения костных останков выехал исполняющий обязанности руководителя Черноземельского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по региону Виталий Чумудов. Там действительно были найдены человеческие останки и предметы быта.
В осмотре места захоронения участвовали местные археологи. Они предполагают, что останки относятся к постсарматскому периоду — II век до нашей эры. По факту обнаружения предметов была организована процессуальная проверка. Для установления времени захоронения и причин смерти человека будет назначена специальная экспертиза.