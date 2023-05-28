СК намерен расследовать обстрелы населенных пунктов Донбасса, Белгородской и Курской областей со стороны ВСУ

Кроме того, удары по Суджанскому району Курской области закончились гибелью строителя. А в Калининском районе Донецка было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института. По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали. А во время обстрела Донецка и Волновахи скончалась женщина, четыре человека получили ранения. В Алешках Херсонской области под артобстрел попала бригада скорой медицинской помощи, повреждения получил автомобиль.