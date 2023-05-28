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СК намерен расследовать обстрелы населенных пунктов Донбасса, Белгородской и Курской областей со стороны ВСУ

Происшествия
СК намерен расследовать обстрелы населенных пунктов Донбасса, Белгородской и Курской областей со стороны ВСУ

Следователи будут устанавливать обстоятельства и детали очередных обстрелов населенных пунктов Донбасса, Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает в СК.

В сообщении ведомства отмечается, что в результате очередной атаки ВСУ пострадали несколько районов Белгородской области. Из-за обстрела Грайворонского городского округа и Новой Таволжанки была повреждена социальная инфраструктура. Атака на Шебекинский городской округ привела к гибели охранника местного предприятия. Также пострадали несколько россиян. Среди них есть два подростка.

Кроме того, удары по Суджанскому району Курской области закончились гибелью строителя. А в Калининском районе Донецка было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института. По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали. А во время обстрела Донецка и Волновахи скончалась женщина, четыре человека получили ранения. В Алешках Херсонской области под артобстрел попала бригада скорой медицинской помощи, повреждения получил автомобиль.

Ранее СК начал проверку по факту преступлений ВСУ. Тогда украинская армия тоже атаковала различные населенные пункты.
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