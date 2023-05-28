Полина Гагарина поделилась эмоциями после премьеры грандиозного шоу «Навсегда» в Москве

Премьера грандиозного шоу «Навсегда» певицы Полины Гагариной прошла с аншлагом на арене столичного дворца «Мегаспорт». Послушать любимые песни и новые хиты пришли тысячи зрителей.
Голос Полины Гагариной объединяет миллионы сердец по всему миру. Новое шоу «Навсегда» — это история творческой жизни артистки: самые яркие ее моменты, запечатленные в невероятных инсталляциях с космическим светом и масштабным живым звуком.
«Это шоу делалось с какой-то абсолютно невероятной любовью, очень пошагово, очень продуманно», — рассказала певица во время пресс-конференции по случаю концерта.
На сцене певица устроила сюрприз своим поклонникам — впервые познакомила их с шестилетней дочкой. Маленькая Мия вышла на публику и помогла маме исполнить знаменитый хит «Колыбельная».
«У Мии отличное чувство ритма, она чудесно танцует, она попадает в такт. Она может повторить за мной хлопки, я ее тестировала музыкально», — поделилась Полина.
За двадцать лет карьеры Гагарина получила множество наград и положительных откликов от российских и иностранных зрителей. Она является финалисткой «Евровидения», победительницей «Фабрики звезд», наставницей популярных телешоу «Голос» и «Голос. Дети». Уже этой осенью Полина представит новый документальный фильм о себе, чтобы показать закулисье творческой жизни.
«Этот фильм, я очень надеюсь, будут помогать, поддерживать и объяснять. Мне очень хочется поделиться своей историей», — отметила она.
Шоу «Навсегда» прошло с аншлагом. Зрители получили колоссальное удовольствие от энергии любимой исполнительны и ее команды.
«Я благодарна Богу, я благодарна людям, которые были со мной сегодня, они пришли ко мне и это настоящее счастье. Я ощущала невероятную любовь, я ее отдавала обратно, все это циркулировало в воздухе. Этот день я запомню навсегда», — завила Гагарина.