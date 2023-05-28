Полина Гагарина поделилась эмоциями после премьеры грандиозного шоу «Навсегда» в Москве

За двадцать лет карьеры Гагарина получила множество наград и положительных откликов от российских и иностранных зрителей. Она является финалисткой «Евровидения», победительницей «Фабрики звезд», наставницей популярных телешоу «Голос» и «Голос. Дети». Уже этой осенью Полина представит новый документальный фильм о себе, чтобы показать закулисье творческой жизни.