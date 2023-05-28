«Меня уже там не ценили»: ведущая Елена Летучая рассказала о тяжелом уходе с телеканала «Пятница!»

В конце октября 2017 года ведущая Елена Летучая расторгла договор с телеканалом «Пятница!». Об ухудшении здоровья, постоянном стрессе и переутомлении из-за съемок популярного шоу «Ревизорро» журналистка рассказала в интервью блогеру Надежде Стрелец.
На протяжении трех лет, с 2014 года, Летучая была ведущей скандального журналистского проекта. По словам знаменитости, в то время ее состояние было «чудовищным» из-за непрерывного напряжения на съемках и слабости после частых перелетов. Поэтому ведущая считает «логичным» и очевидным свое решение покинуть телеканал.
«Меня уже там не ценили, мне кажется… Никто не хотел видеть мое состояние. Ведь взять новую ведущую, изначально, была моя идея. Я говорила, что давайте сейчас подберем ведущую, я закончу сезон, и все. Мне нужен отдых… Но они не хотели ни слышать, ни видеть», — поделилась Летучая.
Следует отметить, что как раз в 2016 году она встретила своего будущего мужа, бизнесмена Юрия Анашенкова. Ранее журналистка призналась, что его слова поддержки в свое время также подтолкнули ее к уходу с проекта.