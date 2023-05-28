«Меня уже там не ценили»: ведущая Елена Летучая рассказала о тяжелом уходе с телеканала «Пятница!»

На протяжении трех лет, с 2014 года, Летучая была ведущей скандального журналистского проекта. По словам знаменитости, в то время ее состояние было «чудовищным» из-за непрерывного напряжения на съемках и слабости после частых перелетов. Поэтому ведущая считает «логичным» и очевидным свое решение покинуть телеканал.