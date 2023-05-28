Жители Эстонии вышли на митинг против законопроекта об однополых браках

Акция протеста из-за проекта, разрешающего вступать в брак однополым партнерам, прошла перед зданием Рийгикогу в Таллине. Об этом сообщает Эстонское национальное телевидение.
Пикет организовала неправительственная организация «В защиту семьи и традиций», учредителем которой является депутат от консерваторов Варро Вооглайда. По его словам, акция призвана защитить моральные и культурные основы эстонского общества.
«Согласно Конституции, семья, как основа выживания и роста нации и общества, находится под защитой государства. Если основы семьи будут разрушены, то разрушится и Эстонское государство», — сказал Вооглайда.
Он подчеркнул, что граждане обязаны противостоять продвигаемому правительством искажению брака. В этом депутат видит долг соотечественников перед совестью и историей Эстонии.
В это время президент Украины Владимир Зеленский предложил кабинету министров проработать концепцию гражданского партнерства. Ожидается, что эта инициатива станет альтернативой для однополых браков.