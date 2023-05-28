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Военный эксперт Саблин рассказал, почему жители западной Украины не хотят идти на фронт

Политика
Военный эксперт Саблин рассказал, почему жители западной Украины не хотят идти на фронт

Киеву придется начать массовую мобилизацию в западных областях Украины. Об этом ФАН рассказал политолог и военный эксперт Сергей Саблин.

По словам эксперта, ранее на Украине мобилизационный резерв черпался из русскоязычных регионов, а также из городов вблизи Венгрии.

«В первую очередь Украина посылала на убой русскую часть населения. Также венгерскую часть. То есть, всех тех, кто им мешал проводить свою политику», — сказал политолог.

Саблин считает, что для следующего контрнаступления Киеву придется начать призыв мужского населения самых близких к Польше районов.

«Теперь им приходится начинать наборы в западных областях. Западенцы никогда не хотели отстаивать интересы Украины. Потому что даже в советские времена они мыслями жили в Польше. А и сейчас они ждут и не дождутся, когда же Польша их заберёт к себе обратно. Поэтому уклонение от призыва и мобилизации в западных областях будет носить массовый характер», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что в западной части Украины военкоматам не удастся столь эффективно забирать людей на фронт, как это происходило в Одессе.

«Там им будут давать достаточно жесткий отпор, так как западная Украина — это все-таки националистический центр. Все самые настоящие, самые матерые нацисты находятся именно там», — заключил Сергей Саблин.

Напомним, ранее издание The Telegraph сообщило о том, что огромные потери ВСУ привели к тому, что украинское командование не может сейчас начать контрнаступление. По информации газеты, у ВСУ есть необходимое для проведения наступательных операций вооружение, поставленное западными государствами. Однако из-за десятков тысяч погибших на фронте военных командование ВСУ приняло решение о проведении отчаянной широкомасштабной кампании по мобилизации.
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