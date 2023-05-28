Военный эксперт Саблин рассказал, почему жители западной Украины не хотят идти на фронт

Напомним, ранее издание The Telegraph сообщило о том, что огромные потери ВСУ привели к тому, что украинское командование не может сейчас начать контрнаступление. По информации газеты, у ВСУ есть необходимое для проведения наступательных операций вооружение, поставленное западными государствами. Однако из-за десятков тысяч погибших на фронте военных командование ВСУ приняло решение о проведении отчаянной широкомасштабной кампании по мобилизации.