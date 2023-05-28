Военный эксперт Саблин рассказал, почему жители западной Украины не хотят идти на фронт

Киеву придется начать массовую мобилизацию в западных областях Украины. Об этом ФАН рассказал политолог и военный эксперт Сергей Саблин.
По словам эксперта, ранее на Украине мобилизационный резерв черпался из русскоязычных регионов, а также из городов вблизи Венгрии.
«В первую очередь Украина посылала на убой русскую часть населения. Также венгерскую часть. То есть, всех тех, кто им мешал проводить свою политику», — сказал политолог.
Саблин считает, что для следующего контрнаступления Киеву придется начать призыв мужского населения самых близких к Польше районов.
«Теперь им приходится начинать наборы в западных областях. Западенцы никогда не хотели отстаивать интересы Украины. Потому что даже в советские времена они мыслями жили в Польше. А и сейчас они ждут и не дождутся, когда же Польша их заберёт к себе обратно. Поэтому уклонение от призыва и мобилизации в западных областях будет носить массовый характер», — отметил эксперт.
Политолог добавил, что в западной части Украины военкоматам не удастся столь эффективно забирать людей на фронт, как это происходило в Одессе.
«Там им будут давать достаточно жесткий отпор, так как западная Украина — это все-таки националистический центр. Все самые настоящие, самые матерые нацисты находятся именно там», — заключил Сергей Саблин.
Напомним, ранее издание The Telegraph сообщило о том, что огромные потери ВСУ привели к тому, что украинское командование не может сейчас начать контрнаступление. По информации газеты, у ВСУ есть необходимое для проведения наступательных операций вооружение, поставленное западными государствами. Однако из-за десятков тысяч погибших на фронте военных командование ВСУ приняло решение о проведении отчаянной широкомасштабной кампании по мобилизации.