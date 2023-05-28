Российский теннисист Карен Хачанов начал чемпионат «Ролан Гаррос» с волевой победы в пяти сетах

Российский теннисист Карен Хачанов прошел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
В игре на первом этапе россиянин вырвал победу у француза Констана Лестьенна, проиграв первые два сета, со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Упорная борьба на корте продолжалась 3 час 41 минуту.
Во втором круге 27-летний игрок из РФ встретится с молдавским спортсменом Раду Алботом.
В начале мая 2023 года российские теннисисты Андрей Рублев и все тот же Карен Хачанов выиграли турнир ATP серии «Мастерс» 1000 в Мадриде в парном разряде.