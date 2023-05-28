Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о поляках и американцах в составе зашедшей в регион ДРГ

Членами ДРГ, зашедшей 22 мая в Белгородскую область, являлись в том числе американцы и поляки. О тех, кто был в составе группы диверсантов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Чиновник посетил больницу, где в настоящий момент лежат раненые жители Грайворонского и Шебекинского городских округов. Пострадавшие в результате действий украинских диверсантов рассказали Гладкову, что происходило в населенных пунктах 22 мая. Одна из раненых местных жительниц, муж которой являлся членом самообороны и был убит на ее глазах, сообщила, что находилась фактически в плену, истекая кровью и не имея возможности выпить воды. По словам женщины, ее держали в заложниках два украинца, а остальными были поляки и американцы.
Ранее сообщалось, что при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны ВСУ получили повреждения газопровод и ЛЭП. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, среди местных жителей никто не пострадал.