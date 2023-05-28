Вода в Гранд-канале Венеции позеленела на глазах у гостей и жителей города

Гондольерам приходится бороздить позеленевшие воды Гранд-канала в Венеции. В причастности к изменению их цвета подозревают экоактивистов.
После того как жители города обнаружили изменения, полиция взяла пробы для уточнения обстоятельств происшествия. Образцы отправили на анализ вещества, которое превратило воду в фосфоресцирующую, передает La Stampa.
В Италии предполагают, что вода стала ярко-зеленого цвета из-за нового протеста экологов. Ранее активисты окрасили в черный цвет фонтан Треви в центре Рима.