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Вода в Гранд-канале Венеции позеленела на глазах у гостей и жителей города

Происшествия
Вода в Гранд-канале Венеции позеленела на глазах у гостей и жителей города

Гондольерам приходится бороздить позеленевшие воды Гранд-канала в Венеции. В причастности к изменению их цвета подозревают экоактивистов.

После того как жители города обнаружили изменения, полиция взяла пробы для уточнения обстоятельств происшествия. Образцы отправили на анализ вещества, которое превратило воду в фосфоресцирующую, передает La Stampa.

В Италии предполагают, что вода стала ярко-зеленого цвета из-за нового протеста экологов. Ранее активисты окрасили в черный цвет фонтан Треви в центре Рима.
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