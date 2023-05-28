Раунд два: Турция снова выбирает президента

Участки в Стамбуле открыты с 8 утра. И кажется, что народа даже больше чем во время первого тура. Люди приезжают на такси, самокатах и велосипедах, целыми семьями — с детьми и престарелыми родителями. Инвалиды, спортсмены, бедные, богатые, религиозные и светские. Это гражданский долг, который надо выполнять. Хотя, судя по атмосфере, нет уже былого задора. Нет той захватывающей гонки, когда в любой момент где-то что-то может воспламениться и все — пожар эмоций, скандал, политическая феерия. Во всяком случае, пока. Впереди результаты, и может случиться что угодно.