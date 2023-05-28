Раунд два: Турция снова выбирает президента

Сегодня проходит второй тур президентских выборов в Турецкой Республике, так как ни одному из кандидатов в прошлый раз так и не удалось набрать 50% голосов.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,52% (27 133 000 голосов), а его главный оппонент — лидер оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88% (24 594 000 голосов). И это несмотря на то, что последнему соцопросы предрекали убедительную победу в первом туре. Сегодня ситуация, кажется, изменилась. Та же турецкая компания KONDA Research and Consultancy, специализирующаяся на соцопросах и не сумевшая предсказать результаты первого тура, во втором дает Эрдогану 52,7%, а Кылычдароглу 47,3%. А вот компания ORC считает, что оппозиционер выиграет — 50,8% против 49,2%.
Явка за рубежом и внутри страны по-прежнему высокая, даже выше чем 14 мая, когда в голосовании участвовало 87% населения. А за рубежом она достигла рекордных 52%.
Борьба обещает быть напряженной. А поствыборный период — еще напряженнее. К тому же, нельзя забывать, что Турция и весь мир скоро увидят обновленный кабмин. Именно поэтому я снова прилетел в Стамбул, чтобы в который раз посмотреть на ситуацию изнутри.
Спокойствие, только спокойствие
Участки в Стамбуле открыты с 8 утра. И кажется, что народа даже больше чем во время первого тура. Люди приезжают на такси, самокатах и велосипедах, целыми семьями — с детьми и престарелыми родителями. Инвалиды, спортсмены, бедные, богатые, религиозные и светские. Это гражданский долг, который надо выполнять. Хотя, судя по атмосфере, нет уже былого задора. Нет той захватывающей гонки, когда в любой момент где-то что-то может воспламениться и все — пожар эмоций, скандал, политическая феерия. Во всяком случае, пока. Впереди результаты, и может случиться что угодно.
«Вы подождите! Дело в том, что на этих выборах должно решиться, превратится ли 20 лет правления в 21 год и далее в четверть века. Или это наконец закончится?», — написал мне турецкий журналист Мохаррем Сарыкая.
Молодые люди, которых мне удалось раскрутить на откровенный разговор в центре Стамбула, также подтвердили, что ночью они будут либо праздновать, либо протестовать. Но тихо в любом случае не будет.
Громкие заявления с обеих сторон
Незадолго до выборов Эрдоган в очередной раз выступил в поддержку мигрантов, зная, что для оппозиции это крайне больная тема. Президент Турции напомнил, что западные страны принимают тысячи беженцев, и значит республика тоже должна открыть для них свои двери. Это никак не вяжется с политикой того же Синана Огана — экс-кандидата на пост президента страны, отдавшего в итоге предпочтение Эрдогану. Но к нему еще вернемся.
А тем временем Кылычдароглу призвал своих сторонников распространять видео с его обращениями в соцсетях, так как власть якобы ввела цензуру. Также кандидат от оппозиции призвал турок «побояться Бога» и не голосовать за Эрдогана, так как «это грех».
Сам Эрдоган напротив, заявил, что оппозиционеры — тоже «дети этого народа». Он выразил надежду на то, что они одумаются, и все-таки проголосуют за него.
«Я надеюсь, что мы пройдем этот путь вместе», — сказал турецкий лидер.
В целом, предвыборная гонка была переполнена популистскими заявлениями, взаимными обвинениями и даже оскорблениями. Чего стоит одно обещание Эрдогана «похоронить в урнах» оппозицию за то, что та поддерживает ЛГБТ.
Тем не менее дальше слов в первом туре дело не пошло. Ни тебе массовых митингов, ни драк, ни беспорядков. Да и само голосование прошло на редкость для Турции тихо и мирно. Второй тур кажется таким же. По крайней мере, на момент написания этого репортажа, никаких обвинений в подтасовках и вбросах не было. Увидим ли мы нечто подобное после оглашения результатов голосования? Не факт!
«Ты, главное, не спеши уезжать. Вот увидишь, самое интересное начнется после выборов», — говорит мой турецкий коллега Ышик.
Он вместе с однопартийцами из «Ватан» голосует за Эрдогана. Так надо, ведь альтернатива — еще хуже.
Ставка на сильнейшего
Практически до последнего сохранялась интрига, кому отойдут 5% голосов, которые набрал в первом туре выборов националист Синан Оган. В конце концов он поддержал Эрдогана, аргументировав это тем, что у того большинство в парламенте. А до этого Оган заявлял, что поддержит Кылычдароглу во втором туре, «если он согласится не идти на уступки курдской партии». Но совершенно очевидно, что разрыв с курдами стал бы катастрофой для Кылычдароглу, который добился значительных успехов в городах с преимущественно курдским населением.
Сам президент, выступая на днях в городе Сивас, заявил, что причиной поддержи Огана являются «усилия Эрдогана по углублению связей с тюркскими государствами».
Правда где-то посередине. По мнению ряда экспертов, Оган просто поставил на сильнейшего. Ведь после того, как оппозиция вопреки множеству прогнозов и соцопросов не опередила Эрдогана в первом туре, у многих противников власти в Турции опустились руки.
Надо также отметить, что помимо экономических проблем Оган и его последователи по-прежнему обеспокоены такими вопросами, как экономика, последствия землетрясения и в особенности политика Турции в отношении беженцев. Тут Эрдоган занимает раздражающую националистов позицию. Так, недавно он заявил:
«Германия и Америка принимают сирийских беженцев. Принимают и наших турок-месхетинцев. Неужели мы не можем открыть свои двери мигрантам, как это делают Америка, Германия, Франция?».
Многие турки в соцсетях ответили президенту — нет, не можем, потому что экономику Турции нельзя сравнивать с экономикой США или Германии. Неудивительно, что разгневанные сторонники кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу раскритиковали Огана за фактически невыполнение своих обещаний.
Многие также считают, что этнический азербайджанец Оган тесно связан с Баку, и именно поэтому он так резко развернулся в сторону Эрдогана. Есть мнение, что азербайджанский президент Ильхам Алиев мог повлиять на Огана после того, как Кылычдароглу предложил создать новый маршрут Шелкового пути, который благоприятствовал бы Ирану и обходил стороной интересы Баку.
Националисты раскололись
Согласно опросам, порядка 30% сторонников Огана заявили о своем намерении голосовать за Эрдогана, еще 20% примут свое решение на основе прямых указаний Огана. Кемаль Кылычдароглу очевидно отстает. И чтобы хоть как-то исправить положение, он снова обрушивается на своего соперника с критикой, дескать, тот впустил в страну миллионы чужаков. А чтобы окончательно покорить сердца националистов, кандидат от оппозиции пообещал выслать беженцев:
«Эрдоган, вы не защитили наши границы и честь нашей страны. Вы намеренно пустили в Турцию более 10 миллионов беженцев. Но как только я приду к власти, я отправлю всех этих беженцев домой».
Итого
Голоса турецких националистов очень важны, особенно сегодня, считает член партии «Ватан», вице-президент Союза молодежи Турции Гёкальб Эрбаш.
«Националистические партии сегодня расколоты, но все понимают, что за них надо бороться. Что они — ключ к победе. А что касается беженцев, то все националисты согласны, что они проблема и нагрузка на экономику. Но пути решения этой проблемы предлагаются разные. Например, политик Умит Оздаг предлагает наиболее радикальное решение — вышвырнуть всех. С другой стороны, мы имеем партнера Эрдогана националиста Девлета Бахчели. И он уже не столь радикально настроен к приезжим».