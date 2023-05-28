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Ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России вступят в силу с начала июня

Политика
Ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России вступят в силу с начала июня

Посольство ФРГ в Москве заявило о том, что введенные Россией ограничения на максимальную численность сотрудников представительств Германии вступят в силу в начале июня.

Немецкая сторона отмечает, что правительство РФ сообщило о решении установить максимально допустимую численность сотрудников представительств, «тем самым значительно ограничив существовавшее на протяжении многих лет присутствие». О данном шаге еще 22 апреля публично сообщил российский МИД.

В заявлении немецких дипломатов отмечается, что новые ограничения затронут не только сотрудников посольства и генеральных консульств. Они коснутся и представителей иностранных культурных организаций, к которым относятся, к примеру, представительства Института имени Гете и немецкие школы.

Ранее МИД Германии сообщил о возвращении в Берлин из России некоторых сотрудников посольств ФРГ. Точное число человек не указали.
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