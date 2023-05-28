Пресс-служба ЗВО не подтвердила информацию о замеченном в небе над Ленобластью беспилотнике

Дрон был замечен накануне вечером, примерно в 20:00 по московскому времени. Аппарат летел на высоте порядка двух километров над землей в районе города Сосновый бор. Неизвестный БПЛА направлялся со стороны Эстонии, однако в пресс-службе ЗВО не подтвердили данную информацию.