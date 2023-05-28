Любители музыки на Западе и в СССР не оценили англоязычный альбом Бориса Гребенщикова Radio Silence 1987 года

Создатель одной из первых советской рок-групп «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан иноагентом в РФ) предпринимал попытку добиться успеха за рубежом еще в далеком 1987 году. Правда, его англоязычный альбом Radio Silence провалился в продаже и на Западе, и в Советском Союзе, информирует портал Sport24.
После «Красной волны» советского рока, которую запустила американская журналистка и певица Джоанна Стингрей, продюсеры из США Марина Алби и Кенни Шаффер обратили внимание на перспективного музыканта из Ленинграда. Они думали, что он вполне может стать популярным в США и мире на волне интереса к советской культуре андеграунда.
В конце 90-х Гребенщиков отправился за океан с целью представить свой сольный студийный альбом Radio Silence. Но западный слушатель весьма скептически отнесся к этому труду.
Отдельно стоит отметить, что Гребенщиков известен в России не только как рокер, но и как адепт различных духовно-философских течений. Неудивительно, что он в свое время заявлял, что в современной политической реальности возможно применение оккультных практик.