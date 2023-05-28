«Физкульт-привет». Крылов покинул «Авангард», Джеймс остается, Хэмилтон может уйти в «Феррари»

В НХЛ определился первый финалист текущего розыгрыша Кубка Стэнли. «Флорида» продолжает сносить всех на своем пути. Напомним, команда Пола Морриса уже успела обыграть «Бостон», проигрывая по ходу серии 1:3. Затем «Пантерз» прошли «Торонто», а в финале конференции «Флорида» не оставила никаких шансов «Каролине». Здесь русским болельщикам должен быть приятен другой факт. Сергей Бобровский по праву является одним из лучших вратарей Национальной хоккейной лиги на протяжении последних десяти лет. Однако Сергею все время не везло с командами. Сначала была «Филадельфия», которая никогда не считалась одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли, затем «Коламбус». И вот сейчас, в 34 года, Бобровский тащит «Флориду» к первому в истории титулу. Напомним, руководство «Пантерз» всерьез рассматривало вариант с обменом россиянина ближайшим летом. Однако, кажется, что больше такого вопроса априори не может стоять. Бобровский прямо сейчас является, наверное, главным фаворитом в борьбе за Конн Смайт Трофи – приз самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли. После финальной сирены в четвертом матче серии против «Каролины» наш вратарь даже прослезился. Сергей прошел большой путь до этого финала, однако, как известно, аппетит приходит во время еды. В общем, верим в Бобровского и надеемся, что наш вратарь через три недели будет пить шампанское из Кубка Стэнли.