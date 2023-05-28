«Физкульт-привет». Крылов покинул «Авангард», Джеймс остается, Хэмилтон может уйти в «Феррари»

Как же быстро пролетела весна в этом году. Не успели мы еще толком подготовиться к интересной развязке в командных видах спорта, как все уже близится к завершению. Сегодня мы обсудим уход Александра Крылова с поста председателя совета директоров хоккейного клуба «Авангард», узнаем, остается ли Леброн Джеймс в баскетболе, а также порассуждаем о возможном переходе гонщика Льюиса Хэмилтона в стан итальянского «Феррари». Кроме того, посмотрим, как вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» практически в одиночку привел свой клуб к финалу Кубка Стэнли. Поехали!
Председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов неожиданно для всех решил покинуть свой пост. Специалист признался, что в следующем сезоне у него не будет возможности полностью погрузиться в хоккейные дела, в связи с чем он решил освободить место по собственному желанию. Крылов пришел в «Авангард» в 2018 году и сразу же столкнулся с большой проблемой — летом того года «ястребы» лишились собственного стадиона, из-за чего были вынуждены покинуть Омск. Команда на четыре года переехала в Балашиху, где добилась самого значимого успеха в своей истории — «Авангард» весной 2021 года впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4:2. Крылову удалось вывести на совершенно другой уровень омскую команду. Интересно, что из себя будет представлять «Авангард» в следующем сезоне уже без топ-менеджера.
На прошлой неделе «Лос-Анджелес Лейкерс» попрощался с амбициями на чемпионство. «Озерники» в четырех матчах проиграли «Денверу» и завершили сезон. Сразу после серии Леброн Джеймс на эмоциях заявил, что не исключает возможности завершить профессиональную карьеру уже ближайшим летом. Легенда мирового спорта в беседе с известным североамериканским инсайдером Крисом Хэйнсом сообщил, что подумает над своим будущим. Леброну уже 38 лет, но он до сих пор продолжает оставаться одной из главных звезд всей Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс постоянно тренируется, совершенствует свои навыки, что позволяет ему продолжать оставаться в топе. При этом Леброн не раз подчеркивал, что хочет сыграть с сыном за одну команду. Бронни выходит на драфт НБА через год, соответственно, Джеймс сможет реализовать эту цель не раньше сезона 2024/2025.
В НХЛ определился первый финалист текущего розыгрыша Кубка Стэнли. «Флорида» продолжает сносить всех на своем пути. Напомним, команда Пола Морриса уже успела обыграть «Бостон», проигрывая по ходу серии 1:3. Затем «Пантерз» прошли «Торонто», а в финале конференции «Флорида» не оставила никаких шансов «Каролине». Здесь русским болельщикам должен быть приятен другой факт. Сергей Бобровский по праву является одним из лучших вратарей Национальной хоккейной лиги на протяжении последних десяти лет. Однако Сергею все время не везло с командами. Сначала была «Филадельфия», которая никогда не считалась одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли, затем «Коламбус». И вот сейчас, в 34 года, Бобровский тащит «Флориду» к первому в истории титулу. Напомним, руководство «Пантерз» всерьез рассматривало вариант с обменом россиянина ближайшим летом. Однако, кажется, что больше такого вопроса априори не может стоять. Бобровский прямо сейчас является, наверное, главным фаворитом в борьбе за Конн Смайт Трофи – приз самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли. После финальной сирены в четвертом матче серии против «Каролины» наш вратарь даже прослезился. Сергей прошел большой путь до этого финала, однако, как известно, аппетит приходит во время еды. В общем, верим в Бобровского и надеемся, что наш вратарь через три недели будет пить шампанское из Кубка Стэнли.
Поговорим о слухах в Королевских гонках. Самой обсуждаемой темой недели накануне Гран-при Монако стали слухи о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари»: президент итальянской легенды Джон Элканн якобы сделал звездному пилоту очень щедрое предложение, чтобы тот сел в красный болид уже в 2024 году вместо Карлоса Сайнса. Громкий инсайд британского таблоида Daily Mail от 22 мая мгновенно разошелся по мировым медиа, а спустя три дня никто уже как будто не сомневается в том, что слухи правдивы. Новостные аккаунты в соцсетях ссылаются в том числе на La Gazetta dello Sport — главное спортивное СМИ Италии, где «Феррари» — религия. Сам Хэмилтон уже позднее опроверг слухи относительно его возможного перехода в стан итальянской команды. Но мы то с вами знаем, что дыма без огня не бывает. Ждем конца сезона, когда у Льюиса истечет контракт с «Мерседесом», после чего все прояснится.
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