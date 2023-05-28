Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с лошади в Испании

Запасной вратарь футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» Серхио Рико получил тяжелую травму головы в результате падения с лошади. Об этом сообщило испанское издание Marca.
Футболисту диагностировали черепно-мозговую травму после падения с лошади в Эль-Росио. Его доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. На данным момент оно улучшилось, констатируют врачи.
Вратарь был в запасе на субботнем матче «ПСЖ» — «Страсбур». Команда Рико досрочно одержала победу в чемпионате Франции благодаря ничьей. После игры голкипер улетел в Испанию.
Ранее другой игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе во время разминки разбил мячом нос болельщице, находящейся на трибуне. В качестве извинений форвард подарил пострадавшей футболку со своим номером.