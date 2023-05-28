Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что западные страны продолжают покупать у России нефть и газ

Западные страны продолжают закупать российские энергоносители, но не напрямую. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в программе «Москва. Кремль. Путин».
Запрет на морские поставки нефти из РФ в Евросоюз вступил в силу 5 декабря 2022 года. Однако западные страны продолжают закупать энергоресурсы из России, используя обходные пути, сказал Шульгин в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее сообщалось, что ЕС остается крупнейшим импортером ископаемого топлива из России. Западные страны продолжают закупать рекордное количество нефтепродуктов через Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Сингапур.