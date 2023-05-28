Телеведущая Елена Летучая не согласна с присуждением звезд «Мишлен» некоторым ресторанам в Москве

Следует отметить, что полтора года назад всего девять заведений получили специальные знаки и вошли в гид по Москве на 2022 год. Однако после начала специальной военной операции на Украине «Мишлен» объявила о приостановке своих проектов в России. Поэтому столичные кафе не смогли подтвердить свой статус в 2023 году.