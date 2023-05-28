Телеведущая Елена Летучая не согласна с присуждением звезд «Мишлен» некоторым ресторанам в Москве

Столичные рестораны и кафе были впервые отмечены звездами Красного гида «Мишлен» в октябре 2021 года. Ведущая Елена Летучая в беседе с блогером Надеждой Стрелец усомнилась в правильности выбора наиболее влиятельного из ресторанных рейтингов.
По ее мнению, весь процесс присуждения звезд был сделан «по-русски»: в Москве эта процедура прошла «чересчур быстро». Также она удивлена некоторыми ресторанами. Более того, по ее мнению, несколько заведений получили отличительные знаки незаслуженно, возможно, по ее словам, некоторые были «профинансированы».
С чем знаменитость согласна, так это с присуждением звезды ресторану с неординарной и разноплановой кухней «Савва». Она часто там бывает и всегда остается довольной качеством и вкусом блюд.
Следует отметить, что полтора года назад всего девять заведений получили специальные знаки и вошли в гид по Москве на 2022 год. Однако после начала специальной военной операции на Украине «Мишлен» объявила о приостановке своих проектов в России. Поэтому столичные кафе не смогли подтвердить свой статус в 2023 году.
Ранее Летучая поведала, что не заказывает еду в местах общественного питания, если перед этим не проверит качество кухни.