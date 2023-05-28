Власти КНДР в период пандемии возвели многокилометровые заграждения на границе с Китаем и Россией

Власти Северной Кореи за время пандемии COVID-19 смогли установить или обновить заграждения протяженностью несколько сотен километров на границе с Китаем и Россией. Об этом пишет агентство Reuters.
Анализ спутниковых данных показал, что после начала пандемии Северная Корея построила «сотни километров новых или модернизированных стен» на границе с РФ и КНР. Также были созданы пограничные посты, которые «отрезали пути, используемые контрабандистами и перебежчиками».
Сотрудник Миддлберийского института Дэйв Шмерлер заявил, что новые проволочные ограждения, бетонные стены, двойные заграждения и погранпосты протянулись как минимум на 489 км границы. По словам одного из перебежчиков, установлены в том числе камеры наблюдения.
Американская компания отмечает, что смогла оценить ситуацию не на всей протяженности границы. Объясняется это отсутствием снимков в некоторых местах, географическими особенностями приграничных территорий и погодными условиями. Новые данные отсутствовали по 353 км границы.
Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора прокомментировал возможную отправку боеприпасов из КНДР на Украину в качестве военной поддержки. Дипломат считает, что Пхеньян не будет помогать Киеву из-за нестабильной политической ситуации.