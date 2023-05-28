Политолог Мендкович рассказал, как итоги президентских выборов отразятся на обстановке в Турции

Глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович в интервью редакции ФАН рассказал об обстановке в Турции после выборов президента, а также дал прогноз об отношениях страны с Россией.
Сегодня в 8:00 избирательные участки открылись для проведения второго тура голосования. За президентское кресло борются два кандидата — действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган от «Партии справедливости и развития» (ПСР) и его оппонент, представляющий объединенную оппозицию, Кемаль Кылычдароглу. Министр юстиции страны Бекир Боздаг заявил, что голосование проходит без нарушений.
Эксперт рассказал о том, что одни участники политического процесса отмечают высокие шансы Эрдогана, который лидировал в первом туре, другие говорят о возможности победы его оппонента. Однако заявлять о явном преимуществе одного из кандидатов никто не берется.
«Прогнозировать при достаточно небольшом разрыве голосов — дело неблагодарное. Поэтому сейчас ситуация неопределенная», — заявил Мендкович.
В турецком обществе возникают опасения из-за возможных беспорядков после избрания президента. Известно, что некоторые граждане стали покупать билеты и зафрахтовали яхты, чтобы проголосовать и сразу же покинуть страну. Менеджер гостиничного сервиса «Бодрум» Виктория Чивик сообщила изданию LIFE, что поток туристов также заметно уменьшился:
«Владельцы бизнеса опасаются стычек и погромов так же, как, например, электорат действующего президента против поворота на Запад и акцента на сотрудничестве с европейцами и ЕС».
Мендкович считает, что в случае победы Эрдогана акции протеста будут, и не исключает факта вмешательства иноагентов в разжигание митингов, упоминая про попытку госпереворота в 2016 году, в которой обвинили гюленистов — сторонников живущего в США исламского деятеля Фетхуллаха Гюлена.
«Некоторые волнения в стране начнутся. Более того, нельзя исключать, что Запад будет раскачивать ситуацию, чтобы наказать Турцию за продолжение торговли с Россией. Насколько это будет успешно, трудно сказать. Часть сети иноагентов Эрдоган ликвидировал после попытки переворота и убийства при участии движения гюленистов в свое время. Но, тем не менее, своя база агентурная у Британии и США в Турции остается», — рассказал он.
Что касается Кемаля Кылычдароглу, то отношение к Западу у него несколько иное, чем у Эрдогана. Лидер оппозиции нацелен на вступление государства в ЕС, а также на тесное сотрудничество и поддержку НАТО.
«Турция обязана следовать решениям, принятым в Североатлантическом альянсе», — заявил кандидат в президенты от оппозиции.
Несмотря на его обвинения России в якобы вмешательстве в выборы, Кылычдароглу настроен на сотрудничество. Он заявил, что не считает правильными «антироссийские подходы» и сделает все возможное для мирных переговоров между Москвой и Киевом.
«Турция заинтересована в том, чтобы турецко-российские отношения оставались здоровыми и достойными», — отметил он.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу при голосовании на втором туре выборов заявил, что блок АТА выступает за продолжение развития отношений с Россией, которая является одним из главных партнеров. Никита Мендкович считает, что в случае победы Кылычдароглу все деловые связи между государствами сохранятся, так как Турция сейчас испытывает большие экономические трудности.
«Страна, как в воздухе, нуждается в сохранении торговли с Россией. Другое дело, что риторика в случае избрания Кылычдароглу может стать менее дружественной и возможно углубление сотрудничества с США и НАТО. Но речь идет скорее об очень ограниченных изменениях, которые к тому же займут определенное время», — заявил Мендкович.
Ранее руководитель турецкого министерства внутренних дел Сулейман Сойлу назвал предателями народа всех, кто будет реализовывать в стране политический курс, ориентированный на Вашингтон.