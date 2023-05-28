Турецкие правоохранители задержали пять человек за провокационные сообщения о выборах президента страны

Прокуратура выдала ордер на задержание пяти человек за распространение провокационных сообщений в соцсетях о ходе второго тура президентских выборов в Турции. Об этом сообщает издание Milliyet.
Главной прокуратурой Стамбула было начато расследование в отношении аккаунтов социальных сетей, которые распространяли ложную информацию. Целью провокаторов было нарушить общественный порядок и создать ложное восприятие у общественности о ходе второго тура выборов президента Турции. Газета сообщает, что прокуратура выдала ордера на задержание пятерых подозреваемых.
Второй тур выборов президента Турции стартовал 28 мая в 08:00 по московскому времени и окончится в 17:00. За пост главы республики борются Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.