Турецкие правоохранители задержали пять человек за провокационные сообщения о выборах президента страны

Главной прокуратурой Стамбула было начато расследование в отношении аккаунтов социальных сетей, которые распространяли ложную информацию. Целью провокаторов было нарушить общественный порядок и создать ложное восприятие у общественности о ходе второго тура выборов президента Турции. Газета сообщает, что прокуратура выдала ордера на задержание пятерых подозреваемых.