Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил пострадавших от обстрелов граждан в больницах

Среди раненых оказались двое детей. Гладков уточнил, что они попали под обстрел во время прогулки в Шебекино. В результате происшествия мальчик контужен, а у девочки — серьезное ранение. Гладков подчеркнул, что юноша повел себя как герой, спасая подругу.