Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил пострадавших от обстрелов граждан в больницах

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков навестил пострадавших в результате обстрелов ВСУ жителей. Он указал, в каком состоянии здоровья они сейчас находятся.
Среди раненых оказались двое детей. Гладков уточнил, что они попали под обстрел во время прогулки в Шебекино. В результате происшествия мальчик контужен, а у девочки — серьезное ранение. Гладков подчеркнул, что юноша повел себя как герой, спасая подругу.
Губернатор выслушал рассказы о пережитом во время объездов медучреждений. Гладков посочувствовал местной жительнице, чей муж и отец детей погиб в составе отряда теробороны, и пообещал оказать ей поддержку.
Гладков надеется, что каждый пострадавший быстро пойдет на поправку. Глава Белгородской области подчеркнул, что врачи прикладывают для этого все усилия.
Ранее он указал, что несовершеннолетние размещены в областной больнице. Гладков заявил, что детей направят на лечение в Москву, если это потребуется.