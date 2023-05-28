Телеведущий Сергей Соседов рассказал о намерении украинских друзей переехать жить в Россию

Музыкальный критик подчеркнул, что несмотря на происходящее, он поддерживает контакты со своими украинскими товарищами. По его мнению, к переезду на ПМЖ в РФ украинцев подталкивает тот неприглядный факт, что в стране сейчас стало невозможно жить.