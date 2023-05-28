Телеведущий Сергей Соседов рассказал о намерении украинских друзей переехать жить в Россию

Российский телеведущий Сергей Соседов заявил, что у него много знакомых и друзей проживает сейчас на Украине. Правда, многие из них намереваются переехать на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию.
Музыкальный критик подчеркнул, что несмотря на происходящее, он поддерживает контакты со своими украинскими товарищами. По его мнению, к переезду на ПМЖ в РФ украинцев подталкивает тот неприглядный факт, что в стране сейчас стало невозможно жить.
«Там идет такая неонацистская пропаганда, адская совершенно», — высказался он в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
В эфире той же передачи на телеканале НТВ популярный российский певец Шура вспомнил, что он находится в ссоре с Соседовым с давних пор, однако, со временем он все-таки оценил его профессионализм.