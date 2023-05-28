Президент России Владимир Путин планирует провести очные международные переговоры на следующей неделе

Глава государства намерен провести очные международные переговоры на следующей неделе. С кем конкретно президент собирается встретиться, не уточняется. Также неизвестны тема и цели совещания. Помимо этого, глава России в ближайшие дни отправится с визитом в одну из крупнейших детских больниц в Подмосковье, а также в столичный центр креативных профессий.