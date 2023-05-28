Президент России Владимир Путин планирует провести очные международные переговоры на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин проведет несколько встреч и совещаний в период с 29 мая по 4 июня. Об этом сообщили на телеканале «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Глава государства намерен провести очные международные переговоры на следующей неделе. С кем конкретно президент собирается встретиться, не уточняется. Также неизвестны тема и цели совещания. Помимо этого, глава России в ближайшие дни отправится с визитом в одну из крупнейших детских больниц в Подмосковье, а также в столичный центр креативных профессий.
По информации телеканала, в период с 29 мая по 4 июня состоится конференция Владимира Путина с Правительством РФ и оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Уточняется, что пресс-служба президента пока не публиковала его график на следующую неделю.
Ранее Путин выразил уверенность, что Россию ждет хорошее будущее, потому что власти знают, какими средствами добиваться поставленных целей.