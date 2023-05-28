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Президент России Владимир Путин планирует провести очные международные переговоры на следующей неделе

Политика
Президент России Владимир Путин планирует провести очные международные переговоры на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин проведет несколько встреч и совещаний в период с 29 мая по 4 июня. Об этом сообщили на телеканале «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства намерен провести очные международные переговоры на следующей неделе. С кем конкретно президент собирается встретиться, не уточняется. Также неизвестны тема и цели совещания. Помимо этого, глава России в ближайшие дни отправится с визитом в одну из крупнейших детских больниц в Подмосковье, а также в столичный центр креативных профессий.

По информации телеканала, в период с 29 мая по 4 июня состоится конференция Владимира Путина с Правительством РФ и оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Уточняется, что пресс-служба президента пока не публиковала его график на следующую неделю.

Ранее Путин выразил уверенность, что Россию ждет хорошее будущее, потому что власти знают, какими средствами добиваться поставленных целей.
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