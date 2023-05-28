Российские военнослужащие нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Харьковской области

Место дислокации наемников было расположено в районе города Богодухов. Кроме того, российские силы пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп Украины в районах Лимана Первого и Берестового. Всего противник потерял более 30 военнослужащих, а также бронеавтомобиль и два пикапа.