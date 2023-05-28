Спортивный агент Кокорина Сафонов назвал идеальный вариант продолжения карьеры для футболиста

Спортивный агент Алексей Сафонов заявил, что кипрский ФК «Арис» был бы идеальным вариантом продолжения футбольной карьеры для российского форварда Александра Кокорина. Правда, сложность в том, что команде едва ли под силу этот трансфер с финансовой точки зрения, передает РИА Новости.
«"Арис" может и не потянуть эту историю по деньгам, хотя вариант для него идеальный», — рассказал футбольный менеджер.
Бывший нападающий московского «Динамо» был арендован «Арисом» у итальянской «Фиорентины», в которую он перешел в январе 2021 года из столичного «Спартака». В активе нападающего 13 голов в 21 встрече за кипрскую команду.
При активном соучастии россиянина «Арис» впервые в истории стал чемпионом страны. Не удивительно, что в мае Кокорина признали лучшим игроком чемпионата сезона-2022/23 по версии Ассоциации футболистов Кипра.
При этом в итальянских медиа полагают, что владельцы ФК «Фиорентина» действительно постараются продать российского форварда за 3—4 млн евро.