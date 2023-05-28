Спортивный агент Кокорина Сафонов назвал идеальный вариант продолжения карьеры для футболиста

Спортивный агент Алексей Сафонов заявил, что кипрский ФК «Арис» был бы идеальным вариантом продолжения футбольной карьеры для российского форварда Александра Кокорина. Правда, сложность в том, что команде едва ли под силу этот трансфер с финансовой точки зрения, передает РИА Новости.