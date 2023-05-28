Представитель Кремль Дмитрий Песков заявил, что Путину незамедлительно докладывают важную информацию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин незамедлительно получает важную информацию. Пресс-секретарь главы государства прокомментировал работу журналисту Павлу Зарубину.
Песков не стал раскрывать все детали деятельности Кремля по предоставлению сведений Путину. Однако отметил, что президента, как верховного главнокомандующего, в срочном порядке информируют о происходящем.
Ранее российский лидер поздравил пограничников с профессиональным праздником. Путин назвал их наследниками разгромившего нацизм поколения.