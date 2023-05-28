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Представитель Кремль Дмитрий Песков заявил, что Путину незамедлительно докладывают важную информацию

Политика
Представитель Кремль Дмитрий Песков заявил, что Путину незамедлительно докладывают важную информацию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин незамедлительно получает важную информацию. Пресс-секретарь главы государства прокомментировал работу журналисту Павлу Зарубину.

Песков не стал раскрывать все детали деятельности Кремля по предоставлению сведений Путину. Однако отметил, что президента, как верховного главнокомандующего, в срочном порядке информируют о происходящем.

Ранее российский лидер поздравил пограничников с профессиональным праздником. Путин назвал их наследниками разгромившего нацизм поколения.
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