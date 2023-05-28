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«Он дал мне возможность быть слабой»: Елена Летучая рассказала об отношениях с мужем Юрием Анашенковым

Шоу-бизнес
«Он дал мне возможность быть слабой»: Елена Летучая рассказала об отношениях с мужем Юрием Анашенковым

За свою телевизионную карьеру на «Пятнице» экс-ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая сложила о себе впечатление человека со стальным, жестоким и агрессивным характером. В интервью блогеру Надежде Стрелец она рассказала, как с ее нравом справляется муж.

Следует отметить, что Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова в 2016 году. С того момента супруг поддерживает журналистку и помогает ей решать некоторые вопросы. Летучая отметила, что их отношения являются «партнерским, правильным» союзом.

«На мою силу, личностную мощь, он нашел подход и дал мне возможность быть слабой. Нет ничего важнее для девушки, даже для такой как я, чтобы был сильный мужчина, который позволяет расслабляться», — поделилась Летучая.

Телеведущая призналась, что именно Анашенков вывел ее из стресса, который появился во время участия в съемках популярной программы. Кроме того, благодаря ему в свое время Летучая приняла решение покинуть проект.

Ранее бывший супруг актрисы театра и кино Елены Плаксиной Павел Артемьев высказался о темпераменте своей экс-возлюбленной. По его словам, артистка имеет невероятную гиперответственность, что иногда делает ее характер «невыносимым».
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