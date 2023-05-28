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Жительницу Приморья госпитализировали после нападения амурского тигра в окрестностях села Раковка

Происшествия
Жительницу Приморья госпитализировали после нападения амурского тигра в окрестностях села Раковка

Женщину госпитализировали после нападения амурского тигра в Приморском крае. Об этом сообщили власти Уссурийского городского округа.

Инцидент произошел в лесу в окрестностях села Раковка 28 мая. Женщина подверглась нападению хищника, который, предположительно, защищал свою добычу. Пострадавшая была госпитализирована. Ее состояние в настоящий момент неизвестно.

Ранее в Хабаровском крае была поймана тигрица, державшая в страхе жителей поселка Золотой. Дикая кошка съела несколько местных собак, кур, ранила корову и теленка. Во время очередного налета животное было нейтрализовано.
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