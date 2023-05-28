Певец Егор Крид подтвердил статус завидного холостяка

В своем Telegram-канале популярный исполнитель ответил на волнующий многих поклонников вопрос. Крид признался, что уже пару лет ни с кем не встречается. При этом стример отметил, что хочет семью — найти человека, которому сможет доверять. Рэпер считает, что всему свое время, поэтому особо не горюет об отсутствии второй половинки.