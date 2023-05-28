Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о скором переводе госпитализированного Панфилова на реабилитацию

Режиссера Глеба Панфилова, недавно госпитализированного с инсультом и воспалением легких, могут перевести на реабилитацию уже в скором времени. Про это рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер, информирует ТАСС.
По его словам, на данный момент народному артисту РСФСР гораздо лучше, налицо положительная динамика. Правда, театральный директор не уточнил, в какое именно медзаведение переведут режиссера.
«Будем надеяться, в скором времени мы его увидим здоровым и счастливым», — добавил Варшавер.
Действительно, хочется порадоваться за выздоровление мэтра отечественного кинематографа Глеба Панфилова, которому 21 мая исполнилось 89 лет.