Интересные страницы истории Северной столицы: к 320-летию Петербурга

Петр I основал город «на берегу пустынных волн», то есть практически на пустом месте. Таково характерное заблуждение о рождении Петербурга.
История свидетельствует о том, что в допетровскую эпоху на невских берегах кипела жизнь. Она была сосредоточена в основном на Охтинском мысу, но и другие местности отнюдь не пустовали. Земли находились под шведским владычеством, и население было многонациональным. Однако доля русских была значительна.
Та история накладывается и на современную карту Петербурга. На месте Смольного (там, где сегодня располагается городское правительство) стояло большое русское село Спасское. Оно сообщалось с лежавши на другом берегу Невы Ниен, где были ратуша, рынок и церковь, то есть это был полноценный город. Защищала его крепость Ниеншанц.
1 мая 1703 года, после недельной осады войсками Петра, город был взят, что и положило начало основанию Петербурга.
В Лахте лежали русские деревни Конная и Бобыльская, фигурирующие еще в источниках еще XVI века.
Многие знают, что Петербург есть не только в России, но и в США. На самом деле в этой стране — целых 15 населенных пунктов с таким (похожим) названием. Самый крупный — Сент-Питерсберг в штате Флорида, на берегу залива Тампа.
Уже через год после основания в Петербурге появились первые механические городские часы. Они начали отсчет времени под шпилем колокольни церкви Петра и Павла в Петропавловской крепости. А до этого (да и после) горожане жили по солнечным часам, были и другие устройства.
Первый асфальт появился в столице Российской империи еще в 1839 году. Однако дорога с таким покрытием на набережной Фонтанки между Пантелеймоновским и Симеоновским мостами порадовала петербуржцев только в 1871 году.
Уже с 1725 года в Петербурге начались постоянные наблюдения за погодой.
В городе был открыт самый первый в России крытый зимний бассейн при бане Пажеского корпуса. Это произошло в 1912 году.
Петербуржцы по праву гордятся своим метрополитеном — самым глубоким в мире. Вот только темпы строительства новых станций питерской подземки не выдерживают никакой критики, особенно в сравнении с Москвой.