Газопровод и ЛЭП получили повреждения при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел. В результате удара повредились газопровод и линия электропередачи.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атаки в личном Telegram-канале. Он уточнил, что среди местных жителей никто не пострадал. При этом в четырех частных домовладениях повредились фасады, окна, ограждения и хозяйственные постройки. На место происшествия отправились оперативные службы.
Глава области добавил, что при обстреле также применили беспилотник. Он врезался в машину. Из-за маневра дрона транспортное средство посечено.
Ранее губернатор представил сводку атак на населенные пункты региона за 27 мая. Большая часть прилетом пришлась на Белгородский район.