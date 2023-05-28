Газопровод и ЛЭП получили повреждения при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атаки в личном Telegram-канале. Он уточнил, что среди местных жителей никто не пострадал. При этом в четырех частных домовладениях повредились фасады, окна, ограждения и хозяйственные постройки. На место происшествия отправились оперативные службы.