Любителям шашлыка в киевском парке раздавали повестки в военкомат под видом брошюр о пожарной безопасности

Сотрудники силовых ведомств и лесники во время проведения проверок пожарной безопасности в парках Киева передали местным жителям повестки на военную службу.
Администрация Дарницкого лесопаркового хозяйства в социальных сетях опубликовала информацию о проведенном рейде в местах отдыха. Лес сильно страдает от невыполнения правил пожарной безопасности, так как там часто жарят шашлыки местные жители.
По этой причине работники хозяйства совместно с полицейскими начали раздавать отдыхающим брошюры с информацией об ответственности за создание опасной ситуации. Подключившиеся военкомы во время этой проверки вручали мужчинам повестки якобы для уточнения данных.
Сотрудники комиссариата в Харькове отлавливали призывников в ночном клубе. Они проникли в заведение и начали проверять документы отдыхающих, после чего выписывали повестки на их имена.