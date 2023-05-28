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Любителям шашлыка в киевском парке раздавали повестки в военкомат под видом брошюр о пожарной безопасности

Общество
Любителям шашлыка в киевском парке раздавали повестки в военкомат под видом брошюр о пожарной безопасности

Сотрудники силовых ведомств и лесники во время проведения проверок пожарной безопасности в парках Киева передали местным жителям повестки на военную службу.

Администрация Дарницкого лесопаркового хозяйства в социальных сетях опубликовала информацию о проведенном рейде в местах отдыха. Лес сильно страдает от невыполнения правил пожарной безопасности, так как там часто жарят шашлыки местные жители.

По этой причине работники хозяйства совместно с полицейскими начали раздавать отдыхающим брошюры с информацией об ответственности за создание опасной ситуации. Подключившиеся военкомы во время этой проверки вручали мужчинам повестки якобы для уточнения данных.

Сотрудники комиссариата в Харькове отлавливали призывников в ночном клубе. Они проникли в заведение и начали проверять документы отдыхающих, после чего выписывали повестки на их имена.
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