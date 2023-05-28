Английский ФК «Челси» намерен купить бомбардира мадридского «Реала» Винисиуса за 150 млн евро

Лондонский «Челси» готов купить форварда ФК «Реал Мадрид» бразильца Винисиуса Жуниора за 150 млн евро, пишут обозреватели El Nacional.
В текущем сезоне-2022/23 голеадор из Бразилии провел за королевскую команду из испанской столицы 54 игры во всех турнирах. При этом на свой счет нападающий записал 23 гола и 21 голевой пас.
Профильный интернет-ресурс Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Винисиуса в 120 млн евро.
Недавно бразилец попал в центр скандала, после которого сотрудники испанской полиции в Валенсии задержали трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления с трибун в адрес чернокожего футболиста.