Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Английский ФК «Челси» намерен купить бомбардира мадридского «Реала» Винисиуса за 150 млн евро

Спорт
Английский ФК «Челси» намерен купить бомбардира мадридского «Реала» Винисиуса за 150 млн евро

Лондонский «Челси» готов купить форварда ФК «Реал Мадрид» бразильца Винисиуса Жуниора за 150 млн евро, пишут обозреватели El Nacional.

В текущем сезоне-2022/23 голеадор из Бразилии провел за королевскую команду из испанской столицы 54 игры во всех турнирах. При этом на свой счет нападающий записал 23 гола и 21 голевой пас.

Профильный интернет-ресурс Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Винисиуса в 120 млн евро.

Недавно бразилец попал в центр скандала, после которого сотрудники испанской полиции в Валенсии задержали трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления с трибун в адрес чернокожего футболиста.
винисиус жуниор фк реал мадрид челси
Военкоры ФАН