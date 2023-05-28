СМИ сообщили о потасовках на двух избирательных участках в Турции

В той же провинции, в городе Акчакале, при попытке предотвратить нарушение была избита группа адвокатов, отвечавшая за мониторинг на одном из избирательных пунктов. По словам пострадавших, в их адрес посыпались угрозы и оскорбления. Поскольку никто не мог обеспечить безопасность наблюдателей, они покинули деревню, подав соответствующую жалобу.