СМИ сообщили о потасовках на двух избирательных участках в Турции

Побоям подверглись наблюдатели, пытавшиеся препятствовать нарушениям во время голосования.
Турецкие СМИ сообщили по меньшей мере о двух фактах потасовок на избирательных участках в ходе второго тура президентских выборов в стране.
В частности, пострадал от побоев депутат «Республиканской народной партии» (РНП) Али Шекер. По словам политика, он вместе с другими наблюдателями прибыл в деревню Караали в районе города Шанлыурфа, где был зафиксирован ряд нарушений: некоторые избиратели приносили с собой паспорта женщин, чтобы подписать бюллетени от их имени.
Шекер и его коллеги, попытавшиеся помешать этому процессу, подверглись избиению. Напавшие на них люди также сломали телефоны, на которые велась запись происходящего. Позже депутат РНП Озгур Озель, комментируя инцидент, отметил, что на участке было недостаточное количество жандармов. Инициаторов потасовки задержали, пострадавший политик доставлен в больницу.
В той же провинции, в городе Акчакале, при попытке предотвратить нарушение была избита группа адвокатов, отвечавшая за мониторинг на одном из избирательных пунктов. По словам пострадавших, в их адрес посыпались угрозы и оскорбления. Поскольку никто не мог обеспечить безопасность наблюдателей, они покинули деревню, подав соответствующую жалобу.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. В ходе голосования была отмечена рекордно высокая явка, поскольку впервые за долгое время оппозиция получила достаточно крупные шансы на победу.
Тем не менее ни один из кандидатов не набрал требуемые 50% плюс 1 голос, из-за чего власти назначили датой второго тура 28 мая. В «финал» вышли действующий лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган и глава РНП Кемаль Кылычдароглу, которых поддержали 49,5% и 44,88% избирателей соответственно.