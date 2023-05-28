Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов боеприпасов теробороны и иностранных наемников на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки смогли поразить вражеские склады боеприпасов. Об этом во время брифинга сообщило Министерство обороны РФ.
По имеющейся информации, места хранения снарядов были уничтожены на территориях Черниговской и Харьковской областей. Представители министерства отметили, что это были склады 119-й бригады теробороны и «Иностранного легиона».
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении складов боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман». Это произошло в районах Георгиевки и Краматорска.