Глава ВГС Ливии Аль-Мишри осудил ПНЕ за удары по городу Аз-Завия

Триполи, 28 мая. Глава Высшего государственного совета Ливии (ВГС) Халед аль-Мишри обвинил Правительство национального единства (ПНЕ) в сведении личных счетов на фоне бомбардировок города Аз-Завия.
Так он отреагировал на удары беспилотников по ряду объектов в населенном пункте. По словам чиновника, ни ВГС, ни Президентский совет не знали о проведении операции. Он уточнил, что ВС Турции также не имеют к ней отношения.
Аль-Мишри обвинил премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дбейбу в том, что с помощью агрессии он решил свести личные счеты с местными правоохранительными органами и группировками.
Отметим, что срок полномочий ПНЕ и его главы давно истек. Палата представителей избрала новое Правительство национальной стабильности (ПНСт) после провала общенациональных выборов, подготовкой которых занималось ПНЕ.
Ранее парламент осудил Правительство национального единства за удары по Аз-Завии. По словам представителей ведомства, такие действия несут угрозу жизни населения, ухудшают ситуацию безопасности, создают хаос и подрывают усилия, направленные на восстановление стабильности и проведение президентских выборов через полномочные комитеты.