Латышский колумнист Арнис Клуйнис предъявил Литве территориальные претензии и обвинил соседей в развязывании Второй мировой войны. Журналист заявил, что страна хитростью получила Палангу и раньше немцев нарушила Версальский мирный договор, пишет Neatkarīgā.
Точно также литовцы забрали у немцев Клайпеду (бывший Мемель), убежден Клуйнис. Колумнист напомнил, что потеря этого города очень чувствительная для Германии, как и для Латвии — Паланги, ставшей «культовым местом отдыха». По словам журналиста, когда-то Рига поддалась на уговоры стран-победительниц в Первой мировой войне и обменяла Палангу на несколько большую территорию. Литве было предписано оборудовать в полученном городе порт, чего они не сделали, добавил спикер. В этом, как и в получении Клайпеды, Арнис Клуйнис видит вероломную хитрость литовского государства.
Кроме этого, журналист считает справедливым обвинить соседей по Прибалтике в развязывании Второй мировой войны. Литовцы демонстративно нарушили Версальский мирный договор, после чего их примеру последовала Германия, заявил Клуйнис.