Латышский журналист Клуйнис обвинил Литву в «краже» Паланги и развязывании Второй мировой войны

Точно также литовцы забрали у немцев Клайпеду (бывший Мемель), убежден Клуйнис. Колумнист напомнил, что потеря этого города очень чувствительная для Германии, как и для Латвии — Паланги, ставшей «культовым местом отдыха». По словам журналиста, когда-то Рига поддалась на уговоры стран-победительниц в Первой мировой войне и обменяла Палангу на несколько большую территорию. Литве было предписано оборудовать в полученном городе порт, чего они не сделали, добавил спикер. В этом, как и в получении Клайпеды, Арнис Клуйнис видит вероломную хитрость литовского государства.