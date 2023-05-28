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Латышский журналист Клуйнис обвинил Литву в «краже» Паланги и развязывании Второй мировой войны

Политика
Латышский журналист Клуйнис обвинил Литву в «краже» Паланги и развязывании Второй мировой войны

Латышский колумнист Арнис Клуйнис предъявил Литве территориальные претензии и обвинил соседей в развязывании Второй мировой войны. Журналист заявил, что страна хитростью получила Палангу и раньше немцев нарушила Версальский мирный договор, пишет Neatkarīgā.

Точно также литовцы забрали у немцев Клайпеду (бывший Мемель), убежден Клуйнис. Колумнист напомнил, что потеря этого города очень чувствительная для Германии, как и для Латвии — Паланги, ставшей «культовым местом отдыха». По словам журналиста, когда-то Рига поддалась на уговоры стран-победительниц в Первой мировой войне и обменяла Палангу на несколько большую территорию. Литве было предписано оборудовать в полученном городе порт, чего они не сделали, добавил спикер. В этом, как и в получении Клайпеды, Арнис Клуйнис видит вероломную хитрость литовского государства.

Кроме этого, журналист считает справедливым обвинить соседей по Прибалтике в развязывании Второй мировой войны. Литовцы демонстративно нарушили Версальский мирный договор, после чего их примеру последовала Германия, заявил Клуйнис.
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