Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление — Пригожин

Армия
Российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление — Пригожин

Освобождение Запорожской и Херсонской областей относится к следующим задачам спецоперации на Украине. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, армия России получила возможность начать колоссальное наступление.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации в соседнем государстве остались прежними. В связи с этим журналисты издания «Накануне» обратились к Пригожину с просьбой рассказать, какие, по его мнению, должны быть предприняты следующие шаги для завершения СВО и что будут делать бойцы ЧВК «Вагнер».

Отвечая на поступивший запрос, создатель «оркестра» напомнил, что «музыканты» после взятия Артемовска отправляются в тыловые лагеря. Именно освобождение этого населенного пункта позволило получить оперативный простор для дальнейших наступательных действий в районах «донбасского кольца».

«Оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть «донбасского кольца». После «донбасского кольца» или параллельно с этим у нас в референдуме прописано, что Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области входят в состав Российской Федерации, поэтому я уверен, что наша Краснознаменная армия выйдет на границы этих областей», — приводит аудиокомментарий Пригожина его пресс-служба в Telegram.

При этом основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что в настоящий момент все в руках ВС РФ. По словам Пригожина, враг обязательно будет разбит, и победа будет за Россией.
Пригожин ЧВК Вагнер запорожье херсон Артемовск
Военкоры ФАН