Освобождение Запорожской и Херсонской областей относится к следующим задачам спецоперации на Украине. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, армия России получила возможность начать колоссальное наступление.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации в соседнем государстве остались прежними. В связи с этим журналисты издания «Накануне» обратились к Пригожину с просьбой рассказать, какие, по его мнению, должны быть предприняты следующие шаги для завершения СВО и что будут делать бойцы ЧВК «Вагнер».
Отвечая на поступивший запрос, создатель «оркестра» напомнил, что «музыканты» после взятия Артемовска отправляются в тыловые лагеря. Именно освобождение этого населенного пункта позволило получить оперативный простор для дальнейших наступательных действий в районах «донбасского кольца».
«Оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть «донбасского кольца». После «донбасского кольца» или параллельно с этим у нас в референдуме прописано, что Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области входят в состав Российской Федерации, поэтому я уверен, что наша Краснознаменная армия выйдет на границы этих областей», — приводит аудиокомментарий Пригожина его пресс-служба в Telegram.
При этом основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что в настоящий момент все в руках ВС РФ. По словам Пригожина, враг обязательно будет разбит, и победа будет за Россией.