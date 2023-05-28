Российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление — Пригожин

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации в соседнем государстве остались прежними. В связи с этим журналисты издания «Накануне» обратились к Пригожину с просьбой рассказать, какие, по его мнению, должны быть предприняты следующие шаги для завершения СВО и что будут делать бойцы ЧВК «Вагнер».