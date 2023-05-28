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Политолог Милованов рассказал, что может ожидать историка СПбГУ Михаила Белоусова за русофобские высказывания

Общество
Политолог Милованов рассказал, что может ожидать историка СПбГУ Михаила Белоусова за русофобские высказывания

Если антироссийская риторика доцента-историка СПбГУ Михаила Белоусова подтвердится, преподавателя нужно отстранить от преподавательской деятельности. Об этом ФАН заявил журналист и политолог Евгений Милованов.

По словам эксперта, Белоусова ждет «переход Верхнего Ларса», так как педагоги с русофобскими идеями не должны заниматься преподавательской деятельность.

«Я не поборник цензуры, но не сторонник "Пятой колонны". В нынешних реалиях — это самое страшное, что может быть для нашего государства», — сказал журналист.

Милованов считает, что руководство Санкт-Петербургского государственного университета должно незамедлительно отреагировать на слова Михаила Белоусова.

«Идеальным вариантом будет увольнение этого преподавателя с "волчьим билетом", чтобы он не мог никуда устроиться. Ни в один ВУЗ, ни в один СУЗ, даже в школу, даже в детский сад, даже трудовиком вечно спивающимся», — высказался эксперт.

Журналист добавил, что Михаилу Белоусову комфортно будет где-то не на территории Российской Федерации.

«Пусть едет к своим к либерахам и вместе с ними там разговаривать на удобные и нужные им темы. Пусть живет дальше не на государственную зарплату, не получает деньги от тех, кого он называет рашистами, а получает деньги от своих хозяев, чьи идеи он пытается вложить в юные неокрепшие умы», — заключил Евгений Милованов.

Напомним, ранее преподавателя Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Белоусова обвинили в открытой поддержке вооруженных сил Украины. Пользователи социальных сетей утверждают, что педагог грубо высказывался в отношении Специальной военной операции.

В сети начали активно распространять скриншот, где Белоусов сравнивает действия российской армии на территории Украины с фашизмом, а также призывает использовать «свошную риторику в рамках постиронии».
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