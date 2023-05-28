Политолог Милованов рассказал, что может ожидать историка СПбГУ Михаила Белоусова за русофобские высказывания

Если антироссийская риторика доцента-историка СПбГУ Михаила Белоусова подтвердится, преподавателя нужно отстранить от преподавательской деятельности. Об этом ФАН заявил журналист и политолог Евгений Милованов.
По словам эксперта, Белоусова ждет «переход Верхнего Ларса», так как педагоги с русофобскими идеями не должны заниматься преподавательской деятельность.
«Я не поборник цензуры, но не сторонник "Пятой колонны". В нынешних реалиях — это самое страшное, что может быть для нашего государства», — сказал журналист.
Милованов считает, что руководство Санкт-Петербургского государственного университета должно незамедлительно отреагировать на слова Михаила Белоусова.
«Идеальным вариантом будет увольнение этого преподавателя с "волчьим билетом", чтобы он не мог никуда устроиться. Ни в один ВУЗ, ни в один СУЗ, даже в школу, даже в детский сад, даже трудовиком вечно спивающимся», — высказался эксперт.
Журналист добавил, что Михаилу Белоусову комфортно будет где-то не на территории Российской Федерации.
«Пусть едет к своим к либерахам и вместе с ними там разговаривать на удобные и нужные им темы. Пусть живет дальше не на государственную зарплату, не получает деньги от тех, кого он называет рашистами, а получает деньги от своих хозяев, чьи идеи он пытается вложить в юные неокрепшие умы», — заключил Евгений Милованов.
Напомним, ранее преподавателя Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Белоусова обвинили в открытой поддержке вооруженных сил Украины. Пользователи социальных сетей утверждают, что педагог грубо высказывался в отношении Специальной военной операции.
В сети начали активно распространять скриншот, где Белоусов сравнивает действия российской армии на территории Украины с фашизмом, а также призывает использовать «свошную риторику в рамках постиронии».