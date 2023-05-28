Посол Андрей Келин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной на своих условиях

Дипломат Андрей Келин в интервью BBC сообщил, что мирные переговоры будут проведены только тогда, когда Украина перестанет представлять угрозу для России.
Посол перечислил условия, при которых РФ будет готова к переговорам. Сейчас важно, чтобы к россиянам и украинцам относились так же, как и к гражданам других стран. По словам Келина, наблюдающаяся сегодня дискриминация — это нарушение всех деклараций о правах человека.
Также дипломат заявил, что сейчас Украина представляет угрозу для России, так как на ее территории происходит «крайний национализм». Он уверен, что мирные переговоры могли бы состояться, однако Киев не предоставляет никаких условий для этого.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что переговоры в рамках украинского конфликта могут начаться в конце 2023 года.