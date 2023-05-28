Посол Андрей Келин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной на своих условиях

Посол перечислил условия, при которых РФ будет готова к переговорам. Сейчас важно, чтобы к россиянам и украинцам относились так же, как и к гражданам других стран. По словам Келина, наблюдающаяся сегодня дискриминация — это нарушение всех деклараций о правах человека.