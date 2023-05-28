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Российские силы уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Георгиевки и Краматорска

Армия
Российские силы уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Георгиевки и Краматорска

Склады боеприпасов и вооружения двух подразделений Вооруженных сил Украины были поражены на территории Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.

Российские силы поразили хранилища, принадлежавшие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман». Объекты были уничтожены в районах населенных пунктов Георгиевки и Краматорска.

Накануне Вооруженные силы России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами недалеко от города Авдеевка. Оно принадлежало 110-й механизированной бригаде украинской армии.
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