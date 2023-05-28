Российские силы уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Георгиевки и Краматорска

Склады боеприпасов и вооружения двух подразделений Вооруженных сил Украины были поражены на территории Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.
Российские силы поразили хранилища, принадлежавшие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман». Объекты были уничтожены в районах населенных пунктов Георгиевки и Краматорска.
Накануне Вооруженные силы России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами недалеко от города Авдеевка. Оно принадлежало 110-й механизированной бригаде украинской армии.