Кандидаты в президенты Турции и их союзники проголосовали во втором туре выборов

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. Явка в республике составила 87%, за рубежом — 52%. Действующего президента поддержали 49,52% граждан, Кемаля Кылычдароглу — 44,88%, за Синана Огана отдали голоса 5,17%. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов, поэтому выборы перешли во второй тур.