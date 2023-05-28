Кандидаты в президенты Турции и их союзники проголосовали во втором туре выборов

Оба кандидата в президенты Турции отдали свои голоса во втором туре выборов. Действующий лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на избирательном участке в Стамбуле, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — в Анкаре.
Процесс голосования транслировали местные телеканалы. Оба претендента опустили заполненные бюллетени в урны практически одновременно.
Кылычдароглу на избирательном участке обратился к согражданам, призвав их поддержать оппозицию на выборах.
«Чтобы избавиться от угнетения, чтобы избавиться от авторитарного режима, чтобы в этой стране наступила настоящая свобода и демократия, я приглашаю всех наших граждан на избирательные участки», — заявил он.
Эрдоган, в свою очередь, отметил, что в первом туре выборов турецкий народ продемонстрировал пример демократии. Политик выразил надежду на высокую явку на избирательных участках во втором туре.
«Впервые мы наблюдаем выборы президента, которые проходят в два тура. Я считаю, что сегодняшнее голосование закончится очень быстро», — отметил он.
Также свой голос отдал участник первого тура выборов, экс-кандидат от коалиции ATA Синан Оган, который в преддверии второго тура выразил поддержку Эрдогану. Посетили избирательные участки и сторонники претендентов — в частности, глава оппозиционной «Хорошей партии» Мераль Акшенер, союзник Кылычдароглу по «Республиканской народной партии» Мансур Яваш, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, лидер лояльной Эрдогану «Партии националистического движения» Девлет Бахчели.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. Явка в республике составила 87%, за рубежом — 52%. Действующего президента поддержали 49,52% граждан, Кемаля Кылычдароглу — 44,88%, за Синана Огана отдали голоса 5,17%. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов, поэтому выборы перешли во второй тур.