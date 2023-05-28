Голосование на нескольких избирательных участках в Турции прервалось из-за драк

Так, в селе Чавушлу района Мидьят в Мардине жители поссорились прямо на избирательном участке. Из-за этого произошла потасовка. Голосование даже пришлось временно прервать. Также рядом с Яз-Деком в Шанлыурфе наблюдатели повздорили с голосовавшими. Помимо этого, драки были зафиксированы на участках в Стамбуле и Бурсе.