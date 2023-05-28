Голосование на нескольких избирательных участках в Турции прервалось из-за драк

В ряде турецких населенных пунктов сегодня произошли драки. Местные СМИ пишут, что все инциденты зафиксированы на избирательных участках, куда люди разных политических взглядов пришли проголосовать за кандидатов на должность президента страны.
Так, в селе Чавушлу района Мидьят в Мардине жители поссорились прямо на избирательном участке. Из-за этого произошла потасовка. Голосование даже пришлось временно прервать. Также рядом с Яз-Деком в Шанлыурфе наблюдатели повздорили с голосовавшими. Помимо этого, драки были зафиксированы на участках в Стамбуле и Бурсе.
Ранее глава минюста Бекир Боздаг заявил о том, что выборы проходят спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано. Его слова подтвердил глава турецкого ЦИК Ахмет Енер. По всей Турции за порядком сегодня следят около 600 тысяч сотрудников силовых ведомств.