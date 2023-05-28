Президент Белоруссии Лукашенко пригласил Казахстан вступить в Союзное государство для становления ядерной державой

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался, что Москва и Минск состоят в настолько тесных отношениях, что даже имеют одно ядерное оружие на двоих. Лукашенко, в свою очередь, предложил республике вступить в союз между Россией и Белоруссией.