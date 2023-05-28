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Президент Белоруссии Лукашенко пригласил Казахстан вступить в Союзное государство для становления ядерной державой

Политика
Президент Белоруссии Лукашенко пригласил Казахстан вступить в Союзное государство для становления ядерной державой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство, чтобы получить мощь ядерного оружия. Его слова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался, что Москва и Минск состоят в настолько тесных отношениях, что даже имеют одно ядерное оружие на двоих. Лукашенко, в свою очередь, предложил республике вступить в союз между Россией и Белоруссией.

«И тогда будет ядерное оружие на всех», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что это лично его мнение о том, как можно решить вопрос ядерного оружия для государств. Мнение российской стороны касательно этого предложение он не уточнил.

Ранее пресс-секретарь лидера Казахстана Руслан Желдибай заявил, что руководство страны не рассматривает возможность вступления в союзное государство с какой-либо страной.
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