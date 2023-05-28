Телеведущая Елена Летучая не заказывает еду в ресторанах без проверки кухни

Во время интервью блогеру Надежде Стрелец, локацией для которого был выбран один из столичных ресторанов грузинской кухни, телеведущая Елена Летучая призналась, что не ест в заведениях общественного питания, если не проверит качество их кухни.
Поэтому журналистки решили оценить сервис этого ресторана. Для осуществления задумки у женщин были все необходимые средства защиты: специальная шапочка, халат и перчатки. Во время осмотра они пообщались с шеф-поваром и другими сотрудниками, а также проверили сроки годности продуктов, хранение еды в холодильниках и чистоту на рабочих местах. В результате спонтанного осмотра Летучая не нашла видимых нарушений в заведении.
Ранее качество ресторанов в Москве прокомментировал отечественный актер и телеведущий Александр Олешко. По его мнению, стоящих кафе в столице России гораздо больше, чем в Лондоне и Париже.