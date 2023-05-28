Телеведущая Елена Летучая не заказывает еду в ресторанах без проверки кухни

Поэтому журналистки решили оценить сервис этого ресторана. Для осуществления задумки у женщин были все необходимые средства защиты: специальная шапочка, халат и перчатки. Во время осмотра они пообщались с шеф-поваром и другими сотрудниками, а также проверили сроки годности продуктов, хранение еды в холодильниках и чистоту на рабочих местах. В результате спонтанного осмотра Летучая не нашла видимых нарушений в заведении.