Аналитик Ольшанский заявил о панике Пентагона из-за превосходства российской артиллерии над западной

Эксперт отмечает, что российские артиллеристы могут себе позволить в сутки расходовать около 50 тысяч снарядов. За аналогичный промежуток времени бойцы ВСУ используют не больше 7000 боеприпасов. Кроме того, потенциал польской самоходной гаубицы Krab сильно уступает функционалу российской «Акации» на поле боя, подчеркивает Ольшанский.