Аналитик Константин Ольшанский заявил о том, что артиллерийские системы НАТО уступают российским образцам. Этот факт, по словам эксперта, ужасает западных генералов.
Ольшанский уверен, что оружие Альянса отлично подходит для ведения боевых действий против «туземцев, у которых даже пушек нет». Но, если речь идет о противостоянии с равноценным соперником, технологии НАТО уступают.
Эксперт отмечает, что российские артиллеристы могут себе позволить в сутки расходовать около 50 тысяч снарядов. За аналогичный промежуток времени бойцы ВСУ используют не больше 7000 боеприпасов. Кроме того, потенциал польской самоходной гаубицы Krab сильно уступает функционалу российской «Акации» на поле боя, подчеркивает Ольшанский.
Ранее артиллерия ВС РФ ликвидировала САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ на Херсонском направлении. Сотрудник местных экстренных служб отметил, что в результате атаки ликвидировано 11 бойцов ВСУ.