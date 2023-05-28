Спасатели сообщили о 247 домовладениях, пострадавших от подтоплений в четырех районах Кубани

Неблагоприятная погода обрушилась на Кубань 26 и 27 мая. Мощные ливни прошли в Лабинском, Кущевском, Новокубанском и Курганинском районах Краснодарского края. В итоге подтопления произошли в 13 населенных пунктах, отметили в ведомстве.