Спасатели сообщили о 247 домовладениях, пострадавших от подтоплений в четырех районах Кубани

Сильные ливни стали причиной подтоплений в четырех районах Краснодарского края. В результате разгула стихии пострадали 247 приусадебных участков, в 245 домов заходила вода, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Неблагоприятная погода обрушилась на Кубань 26 и 27 мая. Мощные ливни прошли в Лабинском, Кущевском, Новокубанском и Курганинском районах Краснодарского края. В итоге подтопления произошли в 13 населенных пунктах, отметили в ведомстве.
На данный момент подтопленными остаются 43 приусадебных участка в Курганинске. В ликвидации последствий природного явления привлекались около 150 человек личного состава МЧС и 37 единиц техники.