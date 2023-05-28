Зампред Совбеза РФ Медведев назвал сенатора Грэма «старым дураком» после слов об удачных тратах на Украину

Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале. Медведев считает, что Грэм напрасно дал оценку финансированию Украины. Зампред Совбеза напомнил, что в США также направляют средства на ликвидацию сенаторов. Политик предложил Грэму вспомнить печальную участь некоторых американских коллег.