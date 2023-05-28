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Зампред Совбеза РФ Медведев назвал сенатора Грэма «старым дураком» после слов об удачных тратах на Украину

Политика
Зампред Совбеза РФ Медведев назвал сенатора Грэма «старым дураком» после слов об удачных тратах на Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался насчет заявлений сенатора Конгресса США Линдси Грэма об удачных тратах на Украину. Политик назвал его «старым дураком».

Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале. Медведев считает, что Грэм напрасно дал оценку финансированию Украины. Зампред Совбеза напомнил, что в США также направляют средства на ликвидацию сенаторов. Политик предложил Грэму вспомнить печальную участь некоторых американских коллег.

Критике слова сенатора также подверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что такие заявления являются большим позором для страны.
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